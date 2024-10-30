ثلاثى الزمالك يصل القاهرة بعد انتهاء أزمة الإمارات

وصل ثلاثى نادى الزمالك، والذى كان محتجزًا فى دولة الإمارات مساء اليوم «الأربعاء»، إلى مطار القاهرة الدولى بعد صدور عفو من الرئيس الإماراتى محمد بن زايد عنهم.

واستقبل مطار القاهرة الدولى، ثلاثى الزمالك نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبى، لاعبي الفريق ومدير الكرة عبد الواحد السيد، قادمين من أبو ظبى، بعد الإفراج عنهم من جانب السلطات الإماراتية، على خلفية أحداث مباراة نصف نهائى السوبر المصرى.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات وصول ثلاثى الزمالك عبر الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، عقب وصولهم على متن طائرة تابعة لطيران الإتحاد قادمة من مطار ابو ظبى.

وأصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديى الزمالك وبيراميدز، والتى أقيمت فى أبوظبى 20 أكتوبر الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، جاء العفو انطلاقًا من العلاقات الأخوية التى تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التى تجمع الشعبين الشقيقين.