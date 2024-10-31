“سويلم” يناقش سُبل تطوير وتعظيم الإستفادة من مراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمناقشة سُبل تطوير وتعظيم الإستفادة من مراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف .

وتم خلال الاجتماع إستعراض نتائج الحصر الذى قامت به اللجنة المشكلة لتقييم الحالة الفنية والانشائية لمراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف لتحديد مدى الحاجة لهذه المراكز بحيث يتم صيانة المراكز التى تتطلبها حاجة العمل بهيئة الصرف ، أو يتم بحث الإستفادة من هذه المراكز باستغلالها فى تنفيذ أنشطة إستثمارية شريطة إنتفاء الحاجة الفنية لهذه المراكز .

وقد أشار الحصر لوجود عدد ٤٣٧ مركز صيانة تابع لهيئة الصرف ، منها عدد ٣٣ مركز تحتاج لإعادة تأهيل طبقا لحاجة العمل بهيئة الصرف ، مع امكانية الإستفادة من عدد من هذه المراكز بإستثمارها كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الإستفادة من أملاك الوزارة واستثمارها .

وقد وجه الدكتور سويلم بالاستفادة من هذا التقييم بقيام هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة للمراكز التى تتطلبها حاجة العمل بالهيئة ، مع دراسة أفضل السبل للاستفادة من المراكز التى انتفت الحاجة لها ، مع بدء الإجراءات الفنية والقانونية والمالية الإدارية اللازمة لاستغلال هذه الأملاك ، مع استكمال كل أوراق وسندات الملكية والسجل العينى لكافة المراكز .