التأمين الصحي بالقليوبية: تدريب الأطباء علي نماذج الملف الطبي لضمان توافقها مع معايير الاعتماد

أجري الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، زيارة تفقدية لمستشفي بهتيم للجراحات التخصصية، للاطمئنان علي انتظام العمل، وتأكد جاهزية الأقسام لتقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وذلك في إطار توجيهات أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة تفقد مدير الفرع، عدة أقسام داخلية، منها: رعاية جراحة القلب والصدر، وحدة التخاطب، قسم عمليات اليوم الواحد، المعمل، الأشعة، بنك الدم، المغسلة، المطبخ، التعقيم، الصيدليات والمخازن.

وشملت المتابعة، نسب إشغال المستشفي والرعايات، معدلات العمليات، جداول النوباتجيات، مرور الأطباء، الخطط العلاجية، سجلات الصيانة والأعطال، بالإضافة إلي التأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع فصائله ومشتقاته.

أكد الدكتور سيد جلال، علي أهمية التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوي، وضرورة استكمال السجلات الطبية.

أشار مدير الفرع، إلي ضرورة تفعيل لجنة الملفات الطبية، وعقد اجتماعات المجلس التنفيذي ورؤساء الأقسام، مع إعادة تدريب الأطباء علي نماذج الملف الطبي لضمان توافقها مع معايير الاعتماد.

وخلال جولته لاحظ مدير الفرع، بعض القصور منها: عدم إنتظام فرق الصيانة الطبية والغير طبية في المرور اليومي والمتابعة، بالإضافة إلي عدم تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية في مراجعة التوافق الدوائي وسياسة المضادات الحيوية.

ووجه بتقديم تقرير أسبوعي حول نسب التحسن في صيانة الأجهزة، وتفعيل السجلات اليومية لأعمال الصيانة الطبية والغير طبية، مع توجيه دعوة لتبادل الخبرات مع مستشفي بنها النموذجي، والتدريب علي التوافق الدوائي وسياسات المضادات الحيوية.

شدد مدير الفرع، علي إعداد قائمة لمراجعة جاهزية غرف الإقامة قبل استقبال المرضي وبعد خروجهم، لضمان توفير بيئة مناسبة للمرضي.

واستمع مدير الفرع، لآراء المرضي حول مستوي الرعاية المقدمة، حيث أبدي جميعهم رضاهم عن الخدمات.

واختتم الدكتور سيد جلال، زيارته بعقد إجتماع موسع مع فرق العمل، بحضور الدكتورة رشا عبد الفتاح، مديرة الجودة، والدكتورة مي محمد، مديرة المكتب الفني، والدكتورة خلود عيد، مسئولة السلامة والصحة المهنية، لمناقشة ملاحظات الزيارة، ووضع خطة تصحيحية زمنية واضحة لتفاديها.

شهد الإجتماع عرض ملاحظات مرور هيئة الاعتماد، ومتابعة استعدادات المستشفي للحصول علي الاعتماد النهائي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي.