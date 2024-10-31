“الإسكان “: تفقد مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير العمل بمركز خدمة العملاء بجهاز العبور الجديدة

في إطار سعي الجهات الحكومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ؛استقبل الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز ومسئولي الجهاز اللواء حازم زكي سليمان رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم تفقد مركز خدمة العملاء والمركز التكنولوجي للتقنين لجهاز مدينة العبور الجديدة حيث استهدفت الزيارة تقييم سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة.

بدأت الزيارة بجولة داخل المركز حيث اطلع على آلية العمل وتفاعل الموظفين مع الجمهور وقد أشاد بالجهود المبذولة لتحسين تجربة العملاء مؤكدًا أهمية التواصل الفعّال والمباشر مع المواطنين لضمان تلقيهم خدمات متميزة.

خلال الزيارة تم مناقشة بعض التحديات التي يواجهها المركز وطرح أفكار لتحسين الأداء وتطوير النظام وأكد سيادته على أهمية التدريب المستمر للموظفين وضرورة تحديث البنية التحتية التقنية لضمان سرعة وكفاءة الخدمات.

تأتي هذه الزيارة في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمة العامة وتعزيز ثقافة الجودة والشفافية في العمل الإداري وقد أعرب رئيس الجهاز عن دعمه لمبادرات تطوير المركز مشددًا على أهمية تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة.

في ختام الزيارة وجه سيادته الشكر لكافة العاملين بالمركز على جهودهم مؤكدًا أن تحسين الخدمات هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.