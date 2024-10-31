مفاجآت مثيرة في كأس الرابطة الاإنجليزية.. نجاة ليفربول وسقوط مانشستر سيتى

حجز فريق ليفربول الإنجليزى مقعده فى ربع نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد أن حقق فوزًا صعبًأ على حساب ضيفه برايتون بنتيجة 3-2 فى ثمن نهائى البطولة.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، بدا أن ليفربول فى طريقه لتحقيق فوز سهل، بعدما تقدم بهدفين للهولندى كودي جاكبو في الدقيقتين 46 و63 من عمر اللقاء.

لكن أصحاب الأرض كشروا عن أنيابهم وشنوا هجمات نارية أسفرت عن هدف أول فى الدقيقة 81، بجانب إهدار عدة فرصة حقيقية، قبل أن يسجل ليفربول هدفه الثالث فى الدقيقة 85.

وواصل برايتون هجماته الشرسة، وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 90، وكان قريبا من تحقيق الريمونتادا الكاملة وإدراك التعادل، لولا صمود لاعبى ليفربول فى الدقائق الأخيرة، ليقتنصوا فوزا صعبا بنتيجة 3-2.

وتحرر مانشستر يونايتد من أغلال مدربه الهولندى المقال إيريك تين هاج، وحقق فوزًا كبيرًا فى أول مباراة يخوضها بعد رحيله بنتيجة 5-2، على حساب ليستر سيتى، ليتأهل لى ربع نهائى كأس كاراباو.

سجل أهداف يونايتد كل من كاسيميرو «هدفين» وبرونو فرنانديز «هدفين» وأليخاندرو جارناتشو، فيما جاء هدفا ليستر عبر بلال الخنوس وكونور كوادى.

وتولى الهولندي رود فان نيستلروى، مساعد تين هاج، مهمة المدير الفنى المؤقت ليونايتد، وقدم مباراة تعد بالإثارة والأهداف، فى أول ظهور له مع الفريق كرجل أول، ولم يخيب لاعبوه الآمال.

وفي أبرز مفاجآت البطولة، ودع مانشستر سيتى من ثمن النهائى بالخسارة أمام مضيفه توتنهام بنتيجة 1-2، خلال المباراة التى أقيمت على ملعب الفريق اللندنى.

ورغم استحواذ مانشستر سيتى على الكرة فى اغلب أوقات المباراة، فإنه لم يشكل خطورة كبيرة فى أغلب الأوقات على دفاعات أصحاب الأرض، الذين تمكنوا من خطف هدفين فى أول نصف ساعة من الشوط الأول عبر تيمو فيرنر وباب سار، فى الدقيقتين 5 و25.

فيما اكتفى مانشستر سيتى بتسجيل هدف وحيد عبر ماتيوس نونيز فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ولم يستطع التعديل فى الشوط الثانى بسبب استبسال لاعبى توتنهام، ليخسر السماوى 1-2 ويودع البطولة مبكرا.

وفي مفاجأة أخرى، ودع نشيلسى بالخسارة على ملعب نيوكاسل بنتيجة 2-0، بعدما احتاج 3 دقائق فقط فى منتصف الشوط الأول لتسجيل هدفيه، اللذين حافظ عليهما طوال أوقات المباراة.

وجاء الهدفان عبر ألكسندر إيساك وأكسيل ديساسى لاعب تشيلسى بالخطأ فى مرمى فريقه، فى الدقيقتين 23 و26 من المباراة، ليحجز نيوكاسل مقعده فى ربع النهائى.

وتواصلت المفاجآت بخسارة أستون فيلا العنيد على ملعبه بنتيجة 1-2 أمام ضيفه كريستال بالاس المترنح فى الدورى الإنجليزى، ليودع أصحاب الأرض مبكرا.

بينما حقق أرسنال فوزا سهلا على حساب بريستون نورث إند بنتيجة 3-0، بأهداف جابرييل جيسوس وإيثان نوانينزي وكاي هافيرتز، ليتأهل دون معاناة إلى ربع النهائى.

وأكملت الفرق الـ6 بذلك عقد المتأهلين إلى دور الـ8، حيث لحقت بفريقى برينتفورد وساوثهامبتون، اللذين تأهلا أول أمس «الثلاثاء»، على حساب شيفيلد وينزداى وستوك سيتى.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

برينتفورد – ساوثهامبتون – أرسنال – كريستال بالاس – ليفربول – نيوكاسل يونايتد – توتنهام – مانشستر يونايتد.