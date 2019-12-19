117 متدربا بالمجموعة السادسة لمهارات الحاسوب لمعلمات التعليم المجتمعى بالفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المشاركة المجتمعية – التعليم المجتمعى – التطوير التكنولوجي) البرنامج التدريبى للمجموعة السادسة لورش عمل المرحلة الثانية لتدريب الحاسب الآلى المتقدم لمعلمات وموجهى فصول التعليم المجتمعى ضمن فعاليات وأنشطة مشروع (التوسع فى اتاحة التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر) المنفذ من خلال جمعية تحسين اوضاع المرأة والطفل بالتعاون مع اليونسيف والاتحاد الأوروبي. بحضور كلامن محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ومحمد أبوالحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم ، وهشام أبوعوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومحمد فاروق مدير التطوير التكنولوجى ومسئولى التعليم المجتمعى بالمديرية، والأستاذة جيرمين إبراهيم بشرى مدير المشروع بجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بمحافظة الفيوم، والعلاقات العامة وأمن المديرية ، بمدرسة فارس تعليم أساسي بغرب الفيوم. وبلغ إجمالى القاعات التدريبية 4 قاعات بمدرسة الشهيد حميده عبد الفتاح حميدة (دار الرماد تعليم أساسي) ومدرسة البارودية ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات ومدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسى ، وبلغ عدد المتدربات 113 معلمة 4 موجهات تعليم مجتمعى.