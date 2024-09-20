بلال يُعلن عودة تشغيل “وبريات سمنود” ويطالب بفتح ملف فساد الإدارة

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بالمحلة الكبرى، استئناف عمال وبريات سمنود عملهم، وإعادة تشغيل المصنع، وذلك بعد أسبوع من مماطلة الإدارة في تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا إليه بالاتفاق معهم، والذي يمثل الحد الأدنى للأجر الذي يوافق به العمال.

وقال بلال: لمدة أسبوع كامل إدارة الشركة كانت تتهرب من تنفيذ الاتفاق وتصور الموضوع بأنه موضوع أمني، وكأن هناك مصلحة ما لدى البعض بالإدارة الحالية في استمرار إضراب العمال، واليوم بعد عودة العمال لشركتهم وبمجرد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أسبوع (أي أن لو كان تم تنفيذه في وقته كان تشغيل الشركة بدأ من أسبوع) وهو ما يؤكد أن محاسبة الإدارة وفتح ملف فساد وبريات سمنود واجب على الجميع.

وحذر نائب التجمع من المساس بشركة وبريات سمنود، والتي تعد واحدة من قلاع الصناعة الوطنية، والتي سنظل متمسكين بالحفاظ عليها من شبح التصفية، لكن للأسف الإدارة دون المستوى وتصرفاتها هي السبب الأول في إضراب العمال، وتراجعها في وعودها وحتى التراجع عن المنشورات تصرف لا يليق بإدارة محترمة، وإصرار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط على رئيس مجلس إدارة بهذا المستوى، يعني توجه منها شخصيًا نحو التصفية