الزمالك يفوز على الشرطة الكينى ويتأهل لدور المجموعات الكونفدرالية

فاز فريق نادى الزمالك على نظيره فريق الشرطة الكينى في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك، قد فاز فى مباراة الذهاب الأسبوع الماضى بهدف دون رد، ليفوز أيضا إيابا مساء اليوم “الجمعة’، على استاد القاهرة الدولى بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الزمالك، أحمد مصطفى “زيزو” وناصر ماهر، فيما أحرز اللاعب جيسى ويرى هدف الشرطة الوحيد.

جاء الشوط الأول سلبياً بين الفريقين، بعد محاولات هجومية من الجانبين، لاسيما الزمالك الذي هدد المرمى الكيني، بأكثر من كرة أبرزها تسديدة من زيزو في الدقيقة 24.

وفى الشوط الثانى تغير الحال وكسر الزمالك الصمت التهديفى بهدف أول فى الدقيقة 55، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من مصطفى شلبى إلى عمر جابر الذى أرسل عرضية بيسراه وصلت إلى زيزو الذى لم يتردد فى تسجيلها فى الشباك.

وفى الدقيقة 61 أضاف ناصر ماهر الهدف الثانى بعدما استغل خطأ في التمرير من الدفاع للحارس الكينى ليسكن الكرة الشباك ويحرز أول أهدافه الأفريقية.

فيما نجح الضيوف فى تقليص الفارق بالدقيقة 66 بعدما استغل جيسى ويرى عرضية دون رقابة ليسكنها الشباك دون رقابة من الدفاع.

وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور المجموعات فى رحلة الدفاع عن لقبه بالكونفدرالية.