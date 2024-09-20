مدرب جور ماهيا: لا يهمنا الفوز أو الهزيمة ضد الأهلى

قال المدير الفنى لفريق جور ماهيا الكينى فى تصريحات إعلامية: “أعتقد أن مباراة يوم “السبت” القادم، ستكون ممتلئة بالكامل، المصريون مهووسون بكرة القدم، وستكون هذه أيضًا فرصة رائعة لنا وللاعبين للتكيف مع هذا المستوى من كرة القدم”.

وأضاف المدير الفنى للفريق الكينى: “لا يهم النتيجة سواء فزنا أو خسرنا، فمثل هذه المباريات جيدة خاصة بالنسبة للاعبين لاكتساب الخبرة، وإظهار أنفسهم، لأن لدينا لاعبين رائعين فى جورماهيا، وربما يمكنهم لاحقًا الحصول على عروض كبيرة”.

وأكمل المدير الفنى: “المباراة الأولى تعرضنا لهزيمة كبيرة فى نيروبى، لكن الأهداف التى استقبلناها كانت كلها أخطاء، صنع الأهلى ثلاثة أهداف كلها من أخطاء”.

وأنهى المدير الفنى لفريق جورماهيا: “نحن نستخدم هذه البطولة لتزويد اللاعبين بالخبرة حول كيفية التعامل مع هذا المستوى”.