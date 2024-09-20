تعرف على شكل درع الدورى الجديد.. ذهب وفضة من مصنع مجوهرات ملكة بريطانيا

تستعد جماهير النادى الأهلى للاحتفال مع لاعبيها بلقب درع الدورى الجديد، وذلك مساء غدًا “السبت”، بعد نهاية مواجهة الفريق الأحمر أمام جورماهيا الكينى، فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع المتوقع وصول عدد جماهير الأهلى، التى ستأتى لمؤازرة فريقها لأكثر من 30 ألف مشجعًا على ملعب استاد القاهرة الدولى، أمام بطل كينيا للعبور إلى دور مجموعات البطولة القارية، ثم بعد ذلك الاحتفال بدرع الدورى بعد التتويج باللقب عن الموسم الماضى 2023-2024 للمرة الـ44 فى تاريخ القلعة الحمراء.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قد أعلنت بالاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع درع الدورى القديم فى متحف الجبلاية.

وكشفت رابطة الأندية عن التصميم الجديد لدرع الدورى، بعد تصنيعه فى إنجلترا بمصنع مجوهرات ملكة بريطانيا، وذلك بمعرفة شركة إنجليزية متخصصة فى هذا الشأن من الفضة الخالصة والذهب بوزن 12 كيلوا جرامًا ونقش عليه تاريخ أول بطولة للدورى منذ عام 1948 والذى انتهى بتتويج الأهلى.