الليلة.. الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكينى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز عن التشكيل الذى سيخوص به الأبيض مباراة الشرطة الكينى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثى– مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيرى – أحمد مصطفى “زيزو”.