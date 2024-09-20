لاعبى الأهلى بالكامل فى الاستاد غدا للمشاركة فى احتفالات الدورى بعد لقاء جورماهيا الكينى

طالبت إدارة النادى الأهلى اللاعبين المقيدين فى قائمة الأهلى بحضور مباراة جورماهيا الكينى المقررة غدا “السبت” فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، للمشاركة فى الاحتفال بالتتويج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى ، بعدما تم تأجيل حفل التتويج بسبب حصول اللاعبين الأساسيين على أجازة وسفر الجهاز الفنى الأجنبى لقضاء فترة الإجازة.

وتلقت إدارة النادى الأهلى خطابًا من الاتحاد الإفريقى الـ«كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدورى الممتاز عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكينى، فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها غدا “السبت”، على ملعب استاد القاهرة الدولى.