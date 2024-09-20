مؤتمر صحفى لـ كولر وقائد الأهلى اليوم للحديث عن مباراة جورماهيا الكينى

يُعقد اليوم “الجمعة”، المؤتمر الصحفى الخاص بـ مباراة فريق النادى الأهلى ونظيره فريق جورماهيا الكينى، والتى تقام على ملعب استاد القاهرة الدولى، والمقرر لها السابعة مساء غدًا “السبت” بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحضر المؤتمر من النادى الأهلى المدير الفنى مارسيل كولر وقائد الفريق، ويتحدث الثنائى عن مواجهة الغد ورؤيتهما لمباراة الإياب فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها آخر نسختين.