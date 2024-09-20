انطلاق معسكر “الفراعنة” يوم 6 أو 7 أكتوبر المقبل

يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم انطلاق معسكر “الفراعنة” بقيادة حسام حسن يوم 6 أو 7 اكتوبر المقبل، فى اطار الاستعداد لمباراتى موريتانيا فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الأفريقية 2025.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولى مباراة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ومنتخب موريتانيا، المقرر لها 11 أكتوبر المقبل فى اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وقد تحددت الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، موعدًا للتوقف الدولى المقبل للمنتخبات فى إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وواجه منتخب مصر كاب فيردي وبوتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية، فاز بثلاثية في الأولى كما فاز برباعية فى الثانية.

وظهرت صلابة دفاع منتخب مصر مع حسام حسن، بعدما تلقى هدفين فقط فى 4 مباريات رسمية آخرها تحقيقه فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد.