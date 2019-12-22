محافظ القليوبية يتابع ملف القمامة بالمحافظة

القليوبية رشاعبداللاه

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن ملف القمامة من أهم الملفات الحيوية التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامه في المحافظة ، حيث يقاس مدي التحضر بمستوى النظافة والشكل الحضاري بالشوارع والميادين، مشيرا أنه سيعمل جاهدا لإيجاد حل لهذه المشكلة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ مضيفا أنه خلال وقت قريب سيتم افتتاح المحطة الوسيطة بمدينة شبرا الخيمة وستسهم بشكل كبير في القضاء علي التراكمات الموجودة بالشوارع، كما أنه جاري الدراسة لتوفير تمويل مادي لرصف وتطوير الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة خاصة بمدينة شبرا الخيمة بشارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو وشارع 135 مؤكدا أن المواطن شريكا أساسيا بتلك المنظومة وسيتم تحرير محاضر للمواطنين الذين يقومون بإلقاء القمامة بالشوارع مناشدا المواطنين بضرورة الاشتراك مع المتعهدين من أجل نظافة مدنهم .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم بمتعهدي القمامة بمدينة شبرا الخيمة للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم للنهوض بمستوي النظافة بالمدينة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ومديري إدارات المالية والنظافة والبيئة ووحدة تطوير العشوائيات ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.

حيث استمع المحافظ إلي آراء ومشكلات المتعهدين والتي تنحصر في انتشار عربات الكارو وعدم اشتراك عدد كبير من المواطنين بالمنظومة حيث يبلغ عدد المشتركين بجميع القطاعات 30% فقط من إجمالي المواطنين وعدم فرض غرامات علي المواطن غير المشترك بالمنظومة، فضلا عن أصحاب المحلات التجارية.

ومن جانبه أكد المحافظ أنه خلال الفترة المقبلة سيتم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي ستساهم في حل المشكلة عن طريق التنسيق مع مديرية الأمن وشن حملات موسعة لمنع سيارات الكارو بالتعامل مع الموطن، حيث تقوم تلك العربات بتجميع القمامة من الشقق السكنية وإلقاءها بالشوارع الرئيسية وعدم الالتزام بإلقائها بالمقالب الوسيطة أو العمومية، كما سيتم إلزام المتعهدين بالتجمع السكني من المنازل وزيادة عدد المشرفين علي القطاعات ومنع النباشين والغنامين ومربي الحيوانات بالشوارع، كما سيتم تخصيص خط ساخن لمنظومة النظافة فقط لتلقي الشكاوي والمقترحات من المواطنين والمشرفين والمتعهدين علي مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوي ودعم الخط بالمتخصصين بهذا المجال لتوجيه المشكلة فورا ومتابعتها، كما سيتم عقد حوارات مجتمعية مع المواطنين للتوعية بالمشكلة ولدعم المحافظة في نجاح المنظومة.