تنسيق وتشاور بين رؤساء أحزاب التجمع والمؤتمر وحماة وطن وإرادة جيل حول القضايا الوطنية العامة

إتفق رؤساء احزاب التجمع والمؤتمر وحماة وطن وإرادة جيل على التنسيق والتشاور حول القضايا الوطنية العامة التي تمر بها البلاد محليا وعربيا ودوليا .جاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس حزب التجمع النائب سيد عبدالعال ،والفريق جلال هريدي رئيس ومؤسس حزب حماة وطن ،والقبطان عمر المختار صميدة مؤسس ورئيس حزب المؤتمر ،والمهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ،والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ..

اللقاء الذي انعقد في في حزب حماة وطن،وحضره اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية ،وكذلك السادة نواب رئيس الحزب ،جرى خلاله مناقشة التطورات التي تشهدها مصر في كافة المجالات.المجتمعون قدموا التهنئة الى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن الفريق جلال هريدى بمناسبة الشفاء العاجل وعودته للعمل بمكتبة .