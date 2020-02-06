وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية: النظافة وتحصين الحيوانات والطيور يمنع انتقال “كرونا”

شددت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إجراءاتها ورفعت حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا قبل بداية الفصل الداراسي الثاني الاسبوع المقبل.

وشدد الدكتور نصيف حفناوي العفيفى, وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ونشر التعليمات والإرشادات الوزارية ومنظمة الصحة العالمية المرتبطة بالمرض لجميع أعضاء الفريق الطبي، ورفع درجة الإستعداد القصوي بمستشفيات الحميات والصدر لمواجهة المرض بمعايير منظمة الصحة العالمية ، والإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبهة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيلة المديرية، علي عمل ندوات للتعريف بالفيروس والتعامل مع الظاهرة بعناية شديدة وتوعية المواطنين بشكل مبسط بالأعراض وتجنب حدوث المرض بدون تهوين أو تهويل وتكثيف برامج التوعية المشتركة مع الوحدات المحلية والشباب والرياضة والمدارس من خلال مسئولى الإعلام الصحي والسكاني والتثقيف الصحي

وأفادت وكيلة المدرية الحملات بدأت من مدينة قويسنا والباجور بحضور مديري الإدارات الطبية وموظفى مجلس المدينة وعدد من المواطنين على أن تستأنف باقي الندوات بكلا من مدينة تلا وبركة السبع وسرس الليان والشهداء والسادات و منوف للوصول إلى جميع فئات المجتمع بالمحافظة ونشر الوعي الصحي السليم.

كما استعرضت وحدة مكافحة العــدوى بمستشفيـات جامعة المنوفية اليوم فيروس كورونا المستجد والتحديات التي تواجه المواطنين ومقدمي الخدمة الصحية الطبية بمشاركة الأقسام الطبية المختلفة وكلية الطب البيطري.

وأشار الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب جامعة المنوفية، نعقد لقاءات بالمشاركة مع كلية الطب البيطري و وحدة الترصد بمديرية الشئون الصحية بهدف التنبيه بخطورة هذا الفيروس، وأهمية اتباع طرق الوقاية ورفع درجة الوعي الصحي للمواطنين ومقدمي الخدمة الصحية والعاملين داخل المستشفيات الجامعية بخطورة هذا الفيروس وطرق ومعدلات انتشاره وأعراضه و طرق التعامل مع المريض وعزله بشكل علمى لوقاية المحيطين به

وأكد، تدريب عدد كبير من هيئة التمريض لتطبيق أسس مكافحة العدوى داخل المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور السيد جليلة أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري، إن الفيروس ينتقل بين الحيوانات ومن الحيوان للإنسان، مشيرا إلي أن من بين 1700 مرض يصيب الحيوان هناك 49% ينتقل للإنسان عن طريق التنفس أو الطعام ومخالطة الحيوانات والطيور.

وشدد الدكتور أيمن صقر مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، علي ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، مع تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها والتوجه مباشرة للطبيب في حالة الاشتباه بالإصابة إلي جانب ضرورة تحصين الحيوانات والطيور المنزلية وعمل كشف دوري عليها لعدم انتقال أي عدوي من خلالها للمخالطين لها.

علي جانب آخر، عقد قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض جامعة المنوفية ندوة توعوية للتنبيه بخطورة فيروس كورنا وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات تحت عنوان” فيروس كورونا بين الوقاية والعلاج للتشديد علي المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم، وضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى عند الشعور بأعراض شديدة للبرد.