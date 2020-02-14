وزارة الزراعة تتابع حقول المحاصيل الشتوية بمحافظة سوهاج

تتابع وزارة الزراعة حقول المحاصيل الشتوية بمحافظة سوهاج, وذلك بناءً على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة , والوقوف على كافة المشاكل والمعوقات وايجاد حلول فورية لها , والتلاحم والترابط بين قطاعات الوزارة المختلفة مع المزارع لتعظيم الاستفادة من المحصول وتحقيق أعلى إنتاجية. أكد د حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على المتابعة الميدانية والزيارات الفعالة لحقول الإكثار لكافة المحاصيل بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة حالة حقول الإكثار وتقديم الدعم الفني والارشادي على أرض الواقع لتعظيم إنتاجية كافة المحاصيل الشتوية من قمح ، شعير ، فول بلدى ……..الخ .

وأضاف ابراهيم جميع الزيارات الميدانية أثبتت أن الحالة العامة مبشرة ولا توجد مشاكل بحقول الإكثار وشدد على التواصل المستمر مع المزارع للوقوف على كافة المشاكل التى تواجه واعطائه كافة التوصيات استعدادا للموسم الصيفى مع استمرار العمل بكافة محطات اعداد وغربلة التقاوى لتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية و طرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب وياتى محصول الذهب الأبيض فى مقدمة المحاصيل الصيفية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة وخصوصا محافظات الوجه القبلى سواء للمزارع أو لشركات القطاع الخاص وتوفير التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية وفي الوقت المناسب من أجل عودة القطن المصرى لمكانته الدولية , كما اضاف رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي انه تم عقد دورة تدريبية بحافظة سوهاج في محطة بحوث شندويل للتدريب العملى على متابعة البرامج البحثية المختلفة للمحاصيل الشتوية.