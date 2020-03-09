القوي العاملة: متابعة دورية للمصريين المحاصرين بسبب “كورونا” فى لودي بإيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه يتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين بالخارج ، وذلك بعد انتشار فيروس “كورونا” في عدد من الدول من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث لأبنائها بالخارج حفاظاً على الثروة القومية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إنه في إطار متابعة الوزير للمصريين بالخارج تلقي تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا، أشار فيه مجدي سيد حسنين الملحق العمالي ، أنه تم التوجه مدينة “لودي” المحظورة تماما لوقوف علي أحوال المصريين بها، وذلك بمصاحبة العديد من أبناء الجالية المصرية، تصحبهم سيارة محمله بالمواد الغذائية عليها علم مصر كمساعده لأبنائنا المحاصرين داخل المدينة .

وقال : إنه كان في استقبال أبناء الجالية عمدة المدينة، حيث أعرب عن جزيل شكره للقيادة المصرية والجالية المصرية كأول جالية تقف بجانب الحكومة الإيطالية وتساعد المحاصرين وقد التف حول الجالية العديد من القنوات التلفزيونية للتسجيل معها كأبطال حقيقيين.

وتابع الملحق العمالي أن القنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي يتابعان عن كثب المواطنين المصريين بإيطاليا لتقديم العون فور طلبه ، مشيرا إلي الإصابات الجديدة وصلت حتي أمس فقط تجاوزت ١٢٠٠ حاله و الأمر أصبح صعبا، بعد أن أعلنت الحكومة الإيطالية أن منطقه ميلانو وضواحيها منطقه حمراء، أي ممنوع الدخول أو الخروج منها، وقد سادت حاله من الاضطرابات بين أبناء الجالية، ولا أحد يعرف كيف يستطيع ترتيب أموره اعتبارا من اليوم.