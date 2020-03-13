17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية بينهم 11 مصريا

قالت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، إن المملكة سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 11 مصريا. ليرتفع مجمل الإصابات إلى 62.وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطا لحالة مصابة أعلن عنها سابقا، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض.وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال، عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض.وقالت وزارة الصحة إن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء.أما الحالة الرابعة فتخص مواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة جدة.وأشارت الوزارة إلى أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، وهما من دون أعراض.وأضافت الوزارة أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.وذكرت أنه بإضافة حالات الإصابة الـ 17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.كما أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد.وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز اتصال الصحة 937.كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

#وزارة_الصحة تعلن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا ليرتفع العدد داخل المملكة إلى 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.#واس_عام pic.twitter.com/REkbzad7Vb — واس العام (@SPAregions) March 13, 2020

المصدر: واس