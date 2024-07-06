” عاشور”: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب

عقد الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،إجتماعا مع قيادات الوزارة، لاستعراض أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة، بداية من تطوير منظومة البعثات للتوسع فى إتاحة الفرص لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتوسع فى شراكات الجامعات المصرية مع الجامعات الدولية المرموقة، مشددا على الاستمرار فى تطوير منظومة الطلاب الوافدين بما يعزز مكانة مصر كمركز تعليمى فى المنطقة.

وأضاف عاشور، أنه من ضمن أولويات عمل الوزارة أيضا تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للتجاوب مع التخصصات الجديدة والبينية، والتوسع فى المستشفيات الجامعية ورقمنة نظام الإدارة بها، بالاضافة الى تدويل تجربة بنك المعرفة المصرى إقليميا ودوليا ودعم تصنيف الجامعات المصرية دوليا، وكذلك الاستمرار فى التحول الرقمى للجامعات المصرية ودعم ممارسات الجامعات الذكية، والاستمرار فى تفعيل دور الجامعات المصرية فى المشاركة المجتمعية ودعم الأقاليم الجغرافية.

وشدد عاشور، على أهمية استكمال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية، علاوة على منح الاولوية للتعامل مع ملف الأنشطة الطلابية، كونه ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.