الشرقية ..تأجيل امتحانات دورة ابريل لـ35703 دارس محو امية

الشرقية/ محمد يعقوب :

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي تأجيل امتحانات محو الأمية (دورة ابريل 2020 ) والمقرر عقدها خلال الفتره من 18 مارس حتي 2 ابريل 2020 لحين شعار اخر ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها القيادة السياسية بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وحفاظاً على صحة وسلامة المتقدمين لأداء الإمتحانات للحصول علي شهادة محو الأمية . وكان عمرو شعلان مديرعام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض علي المحافظ للموافقة علي تأجيل امتحانات دورة ابريل والمتقدم لها ( 35703) دارس للحصول علي شهادة محو الامية نظرا لتعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات علي مستوي الجمهورية لفترة مؤقته ولمنع التجمعات واتخاذ كافة الاجاءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات والأمراض المستجدة ليقرر المحافظ تأجيل الامتحانات لحين شعار آخر حرصا علي السلامة والصحة العامة للجميع .