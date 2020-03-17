ماجدة موريس تكتب: مهرجان كورونا والحاجة إلي الحقيقة الإعلامية

مهرجان كورونا والحاجة إلي الحقيقة الإعلامية

ماجدة موريس

بعد قرار الجلوس الإجباري في البيت أصبحت خيارات المصريين قليلة في مواجهة أزمة ڤيروس كورونا، الوباء الجديد الذي هز ويهز العالم الان، فهم اما باحثون عن حل لاجل تدبير فلوس للجلوس في البيت، او ان لديهم الفلوس والحل في شراء ما يلزم وما لا يلزم من السوبر ماركتات، اما الأمهات فهم في ورطة اكبر بعد إيقاف المدارس لأسبوعين، لان الاطفال تحديدا لن يجلسوا وحدهم في هذا الهلع الكوروني،ولا النصائح التي تنهال علي الكل من اي قريب او صديق،واي حنفية إعلامية، بدءا بالسوشيال ميديا وبوستاتها ورسائلها، الي الاعلام المرئي الذي تحولت فيه نشرات الاخبار في القنوات التليفزيونية، بكل اللغات، الي نشرة أخبار كورونا، وعدد المصابين به، إيجابي، او سلبي، وكم الاجراءات الاحترازية الجديدة التي تتخذها بلاد العالم يوميا للنجاة منه، او علي الاقل،الإفلات من نتائج كارثية، ولان الاعلام أكثر رعبا من البشر لكون تغطياته عن الڤيروس تغطيات استثنائية،واقصد الاعلام المصري تحديدا، فإننا نجد نفس السيناريو تقريبا في اغلب القنوات الإخبارية، وحتي حين يتم الاستعانة بأطباء متخصصين، فإن الوقت المحدود الذي يمنح لهم وعدم تحديد الاسئلة يقلل الفائدة من المقابلة، إضافة بالطبع الي تكرار الاخبار الاكثر شيوعا في قنوات العالم، وعدم تخصيص واستقطاب وقت جديد يوميا، ولا أقول برنامجا جديدا، اضطراريا، لتوجيه الرسائل المهمة للملايين بشأن الكورونا، من خلال الأطباء، والعلماء، والمسئولين في كل محافظات مصر، والرد علي رسائل المشاهدين، واظن ان هذا التفكير جزء من مهام التطوير الذي يحدث في التليفزيون المصري الان، وهو ان يسابق المسئولون الاحداث بالتحليل والإضافة وتقديم ما يطمئن الناس ويدفعهم الي الامل، وهنا أذكر هؤلاء بما حدث من كوارث سابقة مر بها العالم، بداية من زمن الكوليرا الذي روع الانسان وقتل الملايين، وقضي علي الحياة في اماكن عديدة، الي وباء الايبولا، وغيره، الموقف الان، برغم كل ما يحدث، أفضل علميا، ووقائيا، للدرجة التي وصلت بالصين، منبع الكورونا، الي اعلان حصارها، بل وارسال بعثة طبية لإيطاليا لمساعدتها هل حدث هذا زمان؟ ثم تلك الاجراءات الحاسمة للمواجهة في كل مكان، وفي بلادنا تحديدا، «وبرغم الخوف والإشاعات المغرضة»، وظهور المواقف الانسانية علي الملأ لدي مصريين كثيرين في أزمة مزدوجة جمعت بين الڤيروس والسيول، أليس هذا تطورا إيجابيا عن الماضي وكوارثه؟ أن قيمة الأزمات الكبري تبقي دائما في القدرة علي مواجهتها من خلال عناصر محددة، وشديدة الاهمية في اعتقادي، اولها الشفافية في الاعلان عنها، ثم سرعة مواجهتها، ثم نشر الوعي من خلال المواجهة الاعلامية، والاستمرار في قوة العمل طوال وجودها، وأخيرا التضامن الجمعي وشعور البشر ببعضهم البعض، بكل أطيافه