” الرى” تزيل برج مخالف بمساحة 200 متر على النيل بالمنيا

قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل والمتمثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالمنيا بقيادة المهندس أيمن أنور المدير العام وبمتابعة المهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبري وتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس القطاع،، فى إطار تنفيذ الموجه الخامسة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل, التى اطلقتها وزارة الموارد المائية والرى تحت إشراف ورعاية السيد رئيس الجمهورية في الخامس من يناير 2015 ، بحضور اللواء أسامة القوصي محافظ المنيا وكافة الاجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة, بشن حملة ازالات مكبرة لتنفيذ قرار الإزالة الصادر عن أجهزة القطاع بشأن أحد الأبراج المخالفة علي نهر النيل والمقام علي مساحة 200متر ومكون من عدد أربعة طوابق من الخرسانة المسلحة بقرية سوادة مركز المنيا محافظة المنيا.

ويمثل تنفيذ هذة الازالات رسالة قوية وواضحة أن الدولة بكافة أجهزتها, ماضية بعزم لا يلين في وأد وإزالة اي تعديات والوقوف حيال كل من تسول له نفسه محاولة التعدي علي نهرنا العظيم وذلك من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإرساء قواعد القانون . ومن جانبها تهيب وزارة الموارد المائية والرى كافة المواطنين بعدم التعدى على المجارى المائية بأى شكل من الأشكال وأنه سيتم تطبيق القانون بحزم بحق من يتصور انه يمكنه إستغلال هذه الفتره التعدى على أصول الدوله وتؤكد أنها مستمرة في متابعتها وعملها الدؤوب للتصدي لكل أشكال التعدي بقوة وحزم ، و أن أي مخالفه وإن طال أمدها فهي مرصودة وسيتم العامل حيالها بالقانون.