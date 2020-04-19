” الزراعة والري” تتفقان على تنظيم زراعة الموز من أجل ترشيد المياه

أصدر د محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا مشتركًا لحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة إلى أساليب الري الحديثة، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021. وقرر وزيرا الزراعة والري صرف 4 شكاره يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام. والجدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري في اجتماعها الاخير قد اتفقت على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه