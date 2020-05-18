اكتشاف اثرىً جديد لبعثة اسبانية

توصلت البعثة الأثرية المصرية الاسبانية التابعة إلى جامعة برشلونه والعاملة في منطقة البهنسا، الى الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي.وقال د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقبرة فريدة في نوعها ولم يتم الكشف عن هذا الطراز من قبل في البهنسا، وتتكون المقبرة من حجرة واحدة مبنية من الحجر الجيري المصقول، مدخلها من جهه الشمال، وجدرانها بها انحناء من أعلى عند بداية السقف مما يجعله مستوياً وليس مقبيا كما هو متعارف عليه في باقي المقابر المكتشفه سابقا في المنطقة، مشيراً إلى أنه لم يتم العثور بها على أي اثاث جنائزي.ومن جانبة اضاف د. استر بونس رئيس البعثة، أن الحفائر أظهرت ثمان مقابر ترجع إلى العصر الروماني ذات سقف مقبي وغير منقوشة، تم العثور بداخلها على العديد من شواهد القبور التي ترجع للعصر الروماني، والعملات البرونزية والصلبان الصغيرة، والأختام الطينية .