توريد 121 الف و 761 طن قمح وزراعة 944 فدان قطن بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

كشف المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية انه تم الإنتهاء من حصاد 133 الف و 396 فدان من محصول القمح حتي الأحد الماضي بنسبة تنفيذ 100 % ، مشيراً إلي توريد ما يقرب من 121 ألف و 716 طن قمح بجهات التوريد ، ومؤكداً علي أن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي .

كما أضاف ” الجمل ” إلي أنه تم الإنتهاء من زراعة مساحة 944 فدان من محصول القطن من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها بزمام المحافظة ، كما تم الإنتهاء من زراعة 71 ألف فدان من الذرة البيضاء و 46 ألف و 900 فدان من الذرة الصفراء بإجمالي مساحة 117 ألف و 900 فدان بنسبة تنفيذ 49 % من المساحة المستهدف زراعتها .