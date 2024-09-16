القومي للطفولة ينظم ورشة عمل وتدريب ل100 طفل و25 مدرس للتوعية بمخاطر الانترنت بمحافظة مطروح 

التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين الدكتور سحر السنباطي رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة..تناول اللقاء التعريف بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وفقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ واستقلالية وجهود المجلس في حماية ودعم الطفل المصرى باعتباره اولى لبنات بناء المجتمع مع أهمية التوعية من خلال الأنشطة المختلفة ،وكذلك قيام المجلس بعمل فرع بكل محافظة ،ومنها محافظة مطروح لدعم جهود المحافظة في حماية الطفل والارتقاء به سواء صحيا أو اجتماعيا من خلال برامج التدريب والتوعية والوقاية والدعم النفسي للأطفال، بجانب دور وحدة حماية الطفل بالمحافظة وجهودها وأهميتها في إنقاذ الاطفال في حالات الطوارئ والخطر مع أهمية مشاركة فرع المجلس في لجان الحماية التى تنظم كل ثلاثة أشهر بالمحافظة ،كما يتابع المجلس تنفيذ وإعادة أنشطة مبادرة دوى تحت رعاية السيدة انتصار السيسى وفقا للخصائص السكانية لكل محافظة ،كما يجرى الإعداد لانطلاق حملتى مناهضة زواج الأطفال والعمل على تغليظ عقوبة مسئولي الزواج المبكر والحفاظ على حقوق الأسرة والطفل مع التوعية ومراعاة طبيعة وخصوصية كل مجتمع محافظة كذلك أهمية التوعية بخطورة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا والانترنت على الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتنمية البشرية والتي على رأسها رعاية وحماية حقوق الطفل.

كما تم تناول أهمية التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية باعتبار مطروح أحد المنافذ الحدودية وبوابة مصر الغربية

و تناول اللقاء ورش العمل والتدريب التى ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة خلال هذا الأسبوع بمطروح ومنها تدريب وتوعية نحو ١٠٠ طفل و٢٥ معلم بمدارس مختلفة بالمحافظة على التوعية بمخاطر الانترنت وكذلك التعريف بالتنمية البشرية وتنمية قدرات الأطفال،مع انتهاء الفعاليات خلال الحفل الختامى بعد غدا الأربعاء بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح