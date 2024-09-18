محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية ” صنايعية مصر”

أطلق أيمن عطيه محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية “صنايعية مصر” والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وفى كلمته قال أيمن عطية محافظ القليوبية أن المبادرة الرئاسية “صنايعية مصر” تأتي في إطار إهتمام القيادة السياسية بتنشئة جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف التراثية واليدوية لتعزيز القيم الجمالية وتأصيل الاعتزاز بالهوية المصرية لدى الشباب وذلك على اعتبار أن الحفاظ علي الهوية المصرية احد أهم محاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

وأشار المحافظ انه علي الصعيد الاقتصادي فالمبادرة تعد أحد مظاهر إهتمام الدولة باستغلال الموارد الطبيعية ودعم الموارد البشرية وذلك للإرتقاء بالمنتج المصري وبالمنتجات اليدوية والتراثية المصرية ليكون لها القدرة علي المنافسة في الأسواق العالمية بما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وتابع المحافظ أنه منذ انطلاق المبادرة فقد تم استهداف عدد كبير من طلاب المدارس الفنية وكليات جامعة بنها للتدريب على المهن والحرف اليدوية بالإضافة الى التدريب علي استخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة لتأهيل الشباب وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية صنايعية مصر في جامعة بنها تأتي في إطار مشاركة الجامعة بالمشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” والذي يستهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة أن مبادرة صنايعية مصر تهدف إلي تنشئة جيل من الصنايعية المهرة في جميع الحرف ليصبحوا قادرين على اتقان ممارسة تلك الحرف بكفاءة تفتح مجالات عمل جديدة لهم وتساعدهم في الحصول علي فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل علي تحسين جودة حياة المواطن مشيرا إلي أن الدولة المصرية انتهجت رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفنى وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها حيث يعد ركيزة قوية في الإنتاج بأنواعه، ويمثل دعامة في النهوض بالصناعة والاقتصاد وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأوضح ” الجيزاوى ” إن جامعة بنها وضعت كل امكانياتها المادية والبشرية لإنجاح مبادرة صنايعية مصر في دورتها الأولي والثانية والثالثة بالتعاون مع محافظة القليوبية ومديرية التربية والتعليم ، مؤكدا أن الجامعة مستمرة في دعم المبادرة في دورتها الرابعة التى تخدم نحو 336 طالب موزعين علي الكليات والبرامج والتخصصات طبقاً للجدول الزمني المحدد.

من جانبها أشادت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، بالدور الفعال لجامعة بنها علي نجاح مبادرة صنايعية مصر بمراحلها المختلفة ، وتحقيق الأهداف التي تم وضعها لتلك المبادرة وتأهيل الطلاب المتدربين لسوق العمل.

يذكر أن كليات الجامعة المشاركة بالمرحلة الرابعة لمبادرة ” صنايعية مصر هي كلية الهندسة ببنها ، وكلية الهندسة بشبرا ، وكلية التجارة ، وكلية الزراعة بمشتهر ، وتضمنت البرامج التدريبية دورات عن الطاقة المتجددة ، والتركيبات الكهربائية والإلكترونيات والتبريد والتكييف وأعمال البناء والتشطيبات والنجارة واللحام وسباكة المعادن بالاضافة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة ، وتحليل القوائم المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تتضمن البرامج التدريبية دورات عن الهندسة الزراعية ، وإعداد المعامل بالاضافة إلي زراعة المحاصيل الحقلية.