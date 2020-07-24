بيان من الغرفة التجارية ببورسعيد ردا على تصريحات المحافظ 

كتب هانى كمال

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس أن تصريحات اللواء/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن منع بيع الحصص الاستيرادية بداية من العام المقبل مقترح وليس قرار. وأشارت في بيان لها إلى أن ما صرح به المحافظ هو مقترح كونه لم يعرض على مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ولم يعرض على مجلس إدارة الغرفة التجارية الممثل الشرعي الوحيد لتجار بورسعيد مجددة تمسكها بموقفها بشأن ضرورة استمرار العمل بالبطاقات الاستيرادية بكافة فئاتها على غرار السنوات السابقة. نظرًا للظروف الراهنة من كساد ووباء كورونا تماشيًا مع اتجاهات الدولة في التيسير على المواطنين. واكد مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد أن الحصص الإستيراديه سارية بنفس القواعد والضوابط دون تغيير . يذكر ان اللواء /عادل الغضبان محافظ بورسعيد قال خلال لقائه أمس مع العاملين بعدد من إدارات ديوان عام المحافظة. إن عصر بيع الحصص الاستيرادية قد انتهى وبداية من العام المقبل من يملك حصة استيرادية فمرحبًا به إذا كان سيستورد بها لكن بيعها لن يسمح به ولا وجود لسماسرة الحصص الاستراديه بعد الأن. وهو ما نتج عنه حالة من الغضب والرفض بين أصحاب الحصص الاستيرادية.