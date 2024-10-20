بندوة تثقيفية..”تجارة بنها ” تحتفل بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، نظمت كلية التجارة ، ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر وذلك ضمن سلسلة احتفالات الجامعة بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، واللواء طيار حسن راشد رئيس أركان القوات الجوية الأسبق ، والعقيد أركان حرب محمد عبدالسلام نائب المستشار العسكري لمحافظة القليوبية ، والمقدم حافظ ابراهيم مدير التربية العسكرية بالجامعة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، والطلاب.

وتناولت الندوة أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم ، وقوة وإصرار وصمود الشعب المصري خلال الحرب ، كما تناولت الندوة تقديم العديد من النصائح للشباب للسعي نحو مستقبل أفضل لهم ولبلادهم باعتبارهم هم أمل الوطن نحو التقدم والأزدهار.

واختمتت الندوة بحوار بين الحاضرين واللواء طيار حسن راشد للاستفادة من المعلومات التي قام بشرحها خلال الندوة عن حرب أكتوبر المجيدة.