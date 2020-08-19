انتظام العمل بالمخابز البلدية فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة 

لليوم الثاني على التوالي تواصل مديريات التموين بالمحافظات متابعتها لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز.

وأشار مديري المديريات أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم منذ الصباح الباكر بالمرور الميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوي الجمهورية وذلك لمتابعة سير العمل فى المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وكشف مديري المديريات عن القيام بحملات مكبرة على المخابز بالمحافظات للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

يذكر أن المخابز البلدية والتى يصل عددها الي ٣٠ الف مخبز تنتج يومياً يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف فى اليوم.

مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.