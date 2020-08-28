وزارة الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 3.9 مليون طن والبطاطس تحتل المركز الثاني بعد الموالح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.9 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 26 أغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 3 مليون و940 ألف و687 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و393 ألف 867 طن ، بالإضافة إلي تصدير 674 ألف و480 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 296 ألف و358 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 135 ألف و147 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 33 ألف و 126 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و761 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و572 طن، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 14 الف و 622 طن، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 11 الف و610 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4699 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3040 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2420 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1051 طن.