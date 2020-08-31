محافظ القاهرة يتفقد إزالة منطقة الحرفيين بمنشأة ناصر

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإزالة منطقة شمال الحرفيين العشوائية بمنشاة ناصر .

وصرح محافظ القاهرة بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة ، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة ٢٤٣ عقار ونقل المستحقين إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .

رافق المحافظ اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر .