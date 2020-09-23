 مبادرة “جميناي “لريادة الأعمال بمهرجان الجونة السينمائي لدعم  الأفكار والمشاريع المبتكرة 

أطلقت شركة جميناي أفريقيا – التابعة لمجموعة أوراسكوم – مبادرة جميناي لريادة الأعمال بمهرجان الجونة السينمائي وذلك للنهوض برواد الأعمال في مجال الإعلام والترفيه ولدعم مجال صناعة السينما من خلال خلق قنوات التواصل بين صناعة الافلام ومجال ريادة الأعمال. وتأتي المبادرة في إطار سعي الشركة للتأثير الإيجابي على النظام البيئي لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات.

أثبتت صناعة الأفلام تأثيرها الذي لا يمكن إنكاره في حياتنا علي مر العصور والأزمات، في ذات الوقت الذي أثبت فيه رواد الأعمال قدرتهم على الصمود في مواجهة المصاعب وتحويلها إلى مكاسب.

ومن هنا أطلقت الشركة مبادرة جميناي لريادة الأعمال بمهرجان الجونة السينمائي في منتصف سبتمبر من هذا العام بالتعاون مع المهرجان، حيث سيقوم رواد الأعمال بتقديم مشاريعهم من خلالها على أن يتم الترويج لها من ضمن فعاليات المهرجان.

المبادرة تسعى لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمبدعين في مجال الإعلام والسينما وأصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال، حيث ستقوم شركة جيمناي أفريقيا باتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للمشاركة لعرض أفكارهم ومشاريعهم لاختراق مجال صناعة السينما و إيجاد الفرص العملية المناسبة.

صرح المهندس عدلي وجيه توما الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا قائلاً “إن فكرة مبادرة Uplift4GFF نبعت من ثقتنا في رواد الأعمال وقدرتهم على إحداث التغيير وادخال التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وكذلك تطلعنا الدائم لخلق فرص فريدة لهم في المجالات المختلفة لإطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية لأعمالهم.

Uplift4GFF تعد مبادرة جديدة تحت مظلة برامج جيمناي إفريقيا الرائدة. وتهدف إلى خلق قنوات وصل بين بيئة رواد الأعمال والفرص الاستثمارية وايضا شبكات التواصل المختلفة في مجال صناعة السينما والصناعات الداعمة لها.

نحن نأمل في سد الفجوة بين عالم ريادة الأعمال وعالم صناعة الأفلام من أجل النهوض بالمبدعين والشركات الناشئة والارتقاء بالأعمال الفنية إلى المستوى التالي!

نحن في قمة الحماس لاحداث التغيير من خلال هذا البرنامج… ”

وأعرب أنسي ساويرس، أحد المؤسسين والشريك الإداري لشركة HOF Capital، عن حماسه للتعاون بين شركة جيمناي إفريقيا ومهرجان الجونة السينمائي للإطلاق للمبادرة قائلاً “Uplift4GFF ستنعش عالم السينما والإعلام من خلال مزج إبداع صناعة الأفلام مع روح ريادة الأعمال. فعادة ما ترتبط ريادة الأعمال برؤية تجارية وتمويلية فقط وليس بالتطوير الذي يمكن أن تدخله في مثل هذا المجال، ولكن نحن بصدد تغيير ذلك من خلال Uplift4GFF. إننا في غاية الحماس لجمع العالمين معًا وتقديم تجربة فريدة من نوعها في مهرجان الجونة السينمائي. نتمنى أن نرى الجميع هناك!”

سيقام الحدث الرئيسي من المبادرة كجزء من مهرجان الجونة السينمائي، وسيضم رواد الأعمال والشركات الناشئة الواعدة ممن لديهم القدرة على تغيير صناعة الترفيه وتسهيل عملياته المتنوعة. وسوف يتم اخيتار المجموعة المتميزة منهم للصعود للمرحلة التالية لعرض مشاريعهم في حدث حصري مصمم خصيصًا لهم.

أما في اطار الدعم المقدم من شركة جيمناي إفريقيا، فستقوم الشركة بتقديم تدريب مسبق للمشاركين في المبادرة لتأهيلهم لعرض مشاريعهم أمام مستثمرين وصناع الأفلام وعمالقة المجال.

المبادرة لن توفر فقط لرواد الأعمال الفرصة، والتي تعد الأولى من نوعها، لعرض مشاريعهم ولكن أيضا ستفتح الأبواب لنقاط التقاء متعددة في مجال صناعة الأفلام من أجل الحصول على فرص استثمار وشراكة داخل المجال، وكذلك فرص تدريب من قبل خبراء متخصصين.