“طلبات” تُعلن عن شراكة جديدة مع Booking.com لمنح عملائها ميزة استرداد 8% من إجمالي مبلغ حجوزاتهم

أعلنت شركة “طلبات”؛ التطبيق الرائد إقليميًا في طلب وتوصيل الطعام والبقالة،عن شراكتها مع موقع Booking.com، إحدى الشركات العالمية في مجال حجوزات السفر الرقمية. تُمكّن هذه الشراكة عملاء “طلبات” في جميع الدول العربية من استرداد 8% مباشرة على محفظة التطبيق عند حجز إقامتهم من موقع “Booking.com” عبر الرابط التالي http://booking.com/talabat.

تُعدّ هذه الشراكة مع موقع “Booking.com” هي الشراكة الأولى لمحفظة تطبيق “طلبات” إقليميًا. يستطيع عملاء “طلبات” اختيار أماكن إقامتهم من بين ما يزيد على 28 مليون مكان حول العالم على موقع Booking.com، بما في ذلك الفنادق والمنازل والشقق والعديد من الوحدات الفريدة من نوعها.

توفّر هذه الشراكة الإقليمية بين “طلبات” وBooking.com للمسافرين ميزة أن يسترجعوا 8% من مبلغ حجوزات الإقامة

علّق سفيان المرزوقي؛ المدير العام لشركة طلبات مصر، بالقول: “نحن سعداء لإتاحة هذه الفرصة لعملائنا المصريين الذين يرغبون في التخطيط للسفر واستكشاف الوجهات السياحية داخل البلاد، لاسترداد 8% من إجمالي حجوزات إقامتهم عبر موقع “Booking.com” كرصيدٍ على محفظة تطبيق “طلبات” . ونحن في “طلبات”، دائمًا ما نبحث عن الشراكات وفرص التعاون التي تضيف قيمة أفضل لعملائنا وللمجتمع المصري ككل. أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الشراكة هي تنشيط حركة السياحة الداخلية وتقديم الدعم لقطاع خدمات الضيافة في مصر. وبهذا يستفيد جميع الأطراف من مثل هذه الشراكات المثمرة”.

تُتيح محفظة طلبات للعملاء أن يدفعوا طلباتهم بأمانٍ عبر التطبيق، مع العديد من المزايا والجوائز التي ستُطلَق قريبًا.

إلى جانب ميزة التوفير الذي سيحظى بها العملاء عند تخطيط إجازتهم المقبلة، فإن هذه الشراكة تركز أيضًا على تنشيط حركة السياحة الداخلية وقطاع خدمات الضيافة والاستقبال، وهو الأمر الذي يراه سفيان المرزوقي مهمًا جدًا خصوصًا خلال ما نعيشه من آثارٍ اقتصادية بسبب جائحة “كورونا”.

تأمل “طلبات” من خلال هذه الشراكة أن تدعم وتحفّز حركة السفر الداخلي والمحلي وتنشيط خدمات الضيافة.

أتشعر بالحماس وتريد أن تسترد 8% عندما تحجز رحلتك القادمة؟ حسنًا، الخطوات بسيطة جدًا: عندما تنتهي من حجز إقامتك عبر هذا الرابط booking.com/talabat وباستخدام نفس البريد الإلكتروني المُسجّل على حساب طلبات، ستستلم الرصيد على التطبيق خلال 30 إلى 60 يومًا من تاريخ إنهاء الإقامة. ويُمكن الاستفادة من الرصيد الموجود في محفظة التطبيق خلال 6 أشهر. باستخدام خاصية المحفظة في تطبيق طلبات، يستطيع العملاء متابعة رصيدهم والتأكد من أن مدفوعاتهم الرقمية تتم بأمانٍ تام، هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة بالعديد من العروض الرائعة.

تطبيق طلبات مُتاحٌ للعملاء على متجر “جوجل بلاي” و متجر تطبيقات شركة “أبل”، وكذلك متجر شركة “هواوي”.