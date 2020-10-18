رئيس مستقبل وطن يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، الترشح على منصب رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، برئاسة اللواء جلال هريدي.

ويخوض عبد الوهاب عبد الرازق، الانتخابات على رئاسة المجلس منفردًا، حيث لم يترشح أحدا للمنافسة على المقعد.

وتم الإعلان عن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضوية الكاتبة الصحفية فريدة النقاش هاني سري الدين وإبراهيم حجازي.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها في مجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب رئيس مجلس والوكيلين.

وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وتنص المادة 12 من اللائحة: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.