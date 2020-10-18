عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا لمجلس الشيوخ

أعلن اللواء جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن -ورئيس الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ بصفته أكبر أعضاء المجلس سنًا- عن فوز المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن برئاسة مجلس الشيوخ.

وحضر أعضاء المجلس اليوم 299 نائب وتغيب نائب وحيد، وحصل عبدالرازق على 287 صوتًا، مقابل 12 صوت باطل.

وخاض عبد الوهاب عبد الرازق، الانتخابات على رئاسة المجلس منفردا، حيث لم يترشح أحدا للمنافسة على المقعد.

وتم الإعلان عن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة سامح عاشور، عضو المجلس المعين، ونقيب المحامين السابق، وعضوية هاني سري الدين وإبراهيم حجازي.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها في مجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب رئيس مجلس والوكيلين.

وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وتنص المادة 12 من اللائحة: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.