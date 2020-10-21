“شباب التجمع” يهنئ الشبيبة البحرينية بمؤتمرهم العام

بعث محمود الدسوقي الأمين العام لاتحاد الشباب التقدمي ( الجناح الشبابي لحزب التجمع ) برقية تهنئة لأعضاء مجلس إدارة الشبيبة البحرينية بمناسبة انعقاد مؤتمرهم التاسع جاء فيها : ” تابعنا باهتمام فعاليات انعقاد مؤتمركم العادي التاسع لانتخاب مجلس إدارة جديد، والذي يأتي مواكباً لتحديات جسام تمر بها شعوب منطقتنا العربية .

الرفاق الأعزاء نُهنئكم بانعقاد مؤتمركم العادي بالرغم من المعوقات التي فرضتها إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ،ونشد علي أياديكم في تحقيق أهدافكم وتوجهاتكم الوطنية التي تم الإعلان عنها منطلقين من دعم التوجهات الديمقراطية ،وتعزيز الوحدة الوطنية ، والعمل على إشاعة روح التعاون الوطني في صفوف الشبيبة البحرينية .

كل التوفيق والتقدم لأعضاء مجلس الإدارة الجديد ،ونحن علي ثقة من حرصكم علي العمل المشترك مع نضال الشباب العربي لصالح قضاياه ودعماً لتطلعاته ،وتمنياتنا بمزيد من العمل المشترك لصالح قضايا الطلبة والشباب . “