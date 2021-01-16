أمهات مصر” يطالبن بالابتعاد عن الأسئلة المحيره لطلاب الثانوية وتحمل أكثر من إجابة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإتحاد تلقي عدة شكاوي ومطالب من قبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن عدد كبير من طلاب الصف الثالث الثانوي يقعون في حيره بسبب بعض نوعية أسئلة مادة اللغة العربية بفروعها “نحو وبلاغة وأدب ونصوص وقراءة”، موضحين أن الإجابات يختلف عليها المعلمين ويتم إرسال الأسئلة لأكثر من معلم وكل واحد منهم يرد بإجابة مختلفة عن الآخر، مشيرين إلي أن السؤال يحمل ثلاث إجابات مختلفة من وجهة نظر كل معلم، وهذا يحدث في أغلب أسئلة مادة اللغة العربية علي موقع وزارة التربية والتعليم في المراجعات الشاملة وغيرها.

وضربت عبير مثال علي حيرة الطلاب قائله: “تضمنت المراجعات الشاملة لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي -نحو وأدب- سؤال اختر الإجابة الصحيحة: الفصل الدراسي موشك أن ينتهي. المصدر الموؤل (أن ينتهي) في محل؟، ووضع 4 اختيارات وهي: نصب مفعول به، رفع فاعل، رفع نائب فاعل، نصب خبر.

واستكملت: فكانت رد أحد الطلاب علي السؤال: “يا مستر والله حرام ده سؤال من ضمن مئات الأسئلة عرضته علي 3 مدرسين اثق بهم وكل منهم أقنعني بإجابة غير إجابة الآخر، فمثلا أحدهم قال أنه يجوز وضع المصدر الصريح بدلا من الموؤل في محل رفع فاعل، وأحدهم قال إن موشك اسم فاعل عامل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود علي الفصل الدراسي إذن المصدر الموؤل في محل نصب مفعول به، والآخر قال إن موشك اسم فاعل يعمل عمل فعله الناقص إذن المصدر الموؤل في محل نصب خبر الفعل الناقص، إذن أنا كطالب ايه موقفي من الأسئلة دي؟، مطالبين بالابتعاد عن الأسئلة المحيره والخلافية والتي يختلف عليها المعلمين أيضا، والإلتزام بوضع ضوابط لنموذج الإجابة حتي لا يقع الطالب فريسه لاختلافات لا يد له فيها، علي حد تعبيرهم، وكذلك وضع نماذج استرشادية بشكل مستمر لتدريب الطلاب عليها والنظر في تخفيف المناهج.