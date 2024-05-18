تحرك برلماني بسبب عودة نقص ألبان الاطفال وارتفاع أسعارها

تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن أزمة نقص الدواء وألبان الأطفال وتأثير اختفائه من السوق على الأمن القومي للبلاد.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير ونقص غير مسبوق في الدواء وألبان الأطفال مما يزيد من معاناة المريض وارتفاع أسعار الألبان لنسبة تصل إلى 70%، كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة الأدوية وألبان الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق.

ونوهت عضو مجلس النواب من تفاقم الأزمة من تزايد نواقص الدواء سيعيق صناعة هامة جدًا تشكل أمن قومي للبلاد مشيرة إلى أن شكاوي المواطنين تحمل تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، كاشفة عن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حاليا من أدوية السكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية لذلك يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة.

وأكدت عضو مجلس النواب؛ أن أزمة نقص الدواء الفترة الأخيرة ليست فقط في ارتفاع أسعاره، ولكن في عدم توافره ولأن القطاع الطبي يمثل أمن قومي للبلاد لذلك نناشد الحكومة وهيئة الدواء في وضع حل سريع والتدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.