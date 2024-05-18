رسالة تحفيزية من الخطيب للاعبى الأهلى قبل مواجهة الترجى بنهائى أفريقيا

كشف مصدر مسئول بالنادى الأهلى، عن كواليس ورسالة رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، التحفيزية للاعبى «المارد الأحمر» قبل مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى فريق النادى الأهلى مع نظيره فريق نادى الترجى التونسى، مساء اليوم «السبت» فى رادس، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات إعلامية: «الخطيب عقد جلسة تحفيزية مع نجوم الفريق صباح اليوم «السبت»، تحدث فيها عن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الترجى».

وأضاف المصدر مشيراً إلى أن الخطيب قال للاعبين: «عليكم أن تسطروا تاريخاً جديداً لكم وللنادى والفرصة الآن فى أيديكم ويجب إسعاد الجماهير الأهلاوية التى زحفت خلف الفريق من كل مكان».

وقال رئيس النادى الأهلى: «ينتظركم 180 دقيقة حاسمة وستكون حصاد مجهود شاق بذلتموه من بداية مشوار النسخة الحالية ولا يجب أن يضيع هذا الجهد هباءًا«.

وأختتم الخطيب رسالته التحفيزية للاعبى الفريق، قائلًا: «مطلوب منكم التركيز فى مباراة الليلة ثم لقاء العودة واحترام المنافس، لأن الترجى خصم مميز بدليل أنه فاز علي صنداونز ذهاباً وإياباً في الدور نصف النهائى».

والجدير بالذكر، أن الكابتن محمود الخطيب يترأس بعثة النادى الأهلى فى تونس استعدادا لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.