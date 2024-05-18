آرنى سلوت يؤكد توليه تدريب «الريدز» فى الموسم المقبل

أكد المدير الفنى لفريق فينورد روتردام الهولندى لكرة القدم آرنى سلوت، والذى فاز مع فريقه بالدورى الهولندى، أنه سيتولى تدريب فريق ليفربول الإنجليزى ابتداءًا من الموسم المقبل، وذلك فى مؤتمره الصحفى الأخير كمدرب لفينورد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه كان متوقعا أن يخلف سلوت، صاحب الـ45 عامًا، الألمانى يورجن كلوب فى منصبه، فيما كان من المنتظر أن يتم الإعلان عن طريق نادى ليفربول رسميا عن توليه المهمة.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فريقه الأخيرة ببطولة الدورى أمام إكسلسيور: «يمكننى التأكيد على أننى سأكون مدرب ليفربول الموسم المقبل».