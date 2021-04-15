وفد من “التجارة والصناعة” يجري مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين بحكومة جنوب السودان

في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان، وتنفيذاً لتوجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قام وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتور/ أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري بزيارة إلى دولة جنوب السودان، حيث تضمنت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين بدولة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح مغاوري أنه تم عقد لقاء مع السيد/ كول اتيان ماوين، وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني تم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على بحث تنظيم منتدى أعمال مصري جنوب سوداني بالقاهرة يضم مجتمعي الأعمال ومسؤولي البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وجنوب السودان، كما تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية.

وقال مغاورى ان أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة جنوب السودان تشمل مجالات تكرير السكر وانتاج العصائر والاسمنت والأخشاب، مشيراً الى ان الجانب المصري طلب من نظيره الجنوب سوداني موافاته بكافة البيانات المتوفرة حول الفرص الاستثمارية المتاحة لدراستها، بالإضافة إلى موافاته بقوائم السلع التي يتم استيرادها من الخارج لبحث إمكانية تصدير هذه السلع من مصر.

وأضاف رئيس التمثيل التجاري ان اللقاء استعرض أيضاً فرص الاستثمار بدولة جنوب السودان في مجال مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يمكن ان تمثل هذه المشروعات نواة للتواجد المصري بدولة جنوب السودان بما يدعم أغراض التنمية في الدولة ويخدم المصدر المصري في مجال المقاولات ومواد البناء والتشييد لا سيما الاسمنت والحديد والاثاث والمفروشات المنزلية، لافتا الى ان هذا التوجه لاقى استحسان الجانب الجنوب سوداني وطلبوا المساعدة في كافة مراحل التجهيز للمشروعات الاستثمارية بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والتنفيذ.

وقد طالب الجانب المصري نظيره السوداني بإفادته بمواصفات الاخشاب المتوفرة بجنوب السودان واسعارها المبدئية لدراستها في مصر كبديل للأخشاب المستوردة من الخارج وذلك في ضوء التوجهات الحالية للدولة بتنويع سلة موردي الأخشاب من مختلف دول العالم.

واوضح مغاوري انه تم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم معرض مصري في جنوب السودان خلال شهر مايو المقبل.

وقد سلم رئيس التمثيل التجاري وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني دعوةً من السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لزيارة مصر لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث رحب ماوين بالدعوة وتم الاتفاق على أن تكون زيارته للقاهرة على رأس وفد يضم رجال اعمال.

ومن جانبه أكد كول اتيان ماوين وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، مشيراً إلى أهمية دعم الحكومة المصرية لنظيرتها بدولة جنوب السودان في مجال بناء الطرق خاصة الطرق الرئيسية التي تربط الولايات.

وأشار ماوين إلى أن دولة جنوب السودان تتمتع بوفرة في الاراضي المخصصة للاستثمار والتي تتاح بنظام حق الانتفاع لمدة ٩٩ عاماً، لافتاً إلى أن ولاية هذه الأراضي تتبع الحكومة حيث يمكنها تخصيص المساحات للمشروعات الاستثمارية المختلفة.

واشار مغاوري إلى ان زيارته لجنوب السودان تضمنت أيضا عقد اجتماع مع يل لوال، وكيل وزارة الاستثمار بدولة جنوب السودان حيث تم استعراض مزايا الاستثمار في جنوب السودان من الناحية التشريعية وكذا من حيث تنوع المشروعات المطلوب الاستثمار فيها سواء مشروعات سكنية او تنمية بنية تحتية ومشروعات الصرف فضلاً عن مشروعات صناعية وعلى رأسها مشروعات لإنتاج العصائر والسكر والاسمنت.

كما تضمنت الزيارة لقاءً مع دوت دوت يل، نائب سكرتير عام الغرف التجارية بدولة جنوب السودان تناول بحث فرص التعاون بين رجال الاعمال في البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية حيث تم تسليمه قائمة بالسلع التي ترغب مصر في تصديرها الي جنوب السودان وقائمة مستوردي تلك السلع كما وجه مغاوري إليه الدعوة لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة على رأس وفد من اعضاء الغرفة لبحث توقيعهم اتفاق تعاون مع إحدى الغرف التجارية في مصر.