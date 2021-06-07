598مليون جنية استثمارات التعليم بالمنوفية وافتتاح24مدرسة جديدة فى العيد القومى للمحافظة

كتب عادل شحتينو

أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أن جملة الإستثمارات بقطاع التعليم بالمحافظة بلغت 598 مليون جنيه ، والتي تستهدف تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية والتوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية ، حيث تم إنشاء 63 مدرسة جديدة وتطوير ورفع كفاءة 44 مدرسة أخري وسيتم دخول العديد منها للخدمة هذا العام .

ومن جانبها أشارت م وفاء صبحى مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالمنوفية أنه سيتم قريباً إفتتاح عدد 24 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة ودخولهم للخدمة التعليمية وهم مدرسة الشهيد فوزى فياز الإبتدائية بكفر المصيلحة ( إحلال كلي ) ومدرسة بتبس الإبتدائية الجديدة ( إنشاء جديد) بمركز ومدينة شبين الكوم ، ومدرسة شما الإبتدائية ( إحلال جزئي ) ومدرسة القناطرين الإبتدائية ( إحلال كلي ) و مدرسة الإيمان بالكوادى ( تعلية) وعزبة الإصلاح للتعليم الاساسى بسمادون ( توسعة) بمركز أشمون ، فضلا عن إفتتاح مدرسة عمروس الإبتدائية المشتركة ( إحلال كلي ) ومدرسة دراجيل الرسمية للغات ( إنشاء جديد) و مدرسة شهداء ثورة 30 يونيو الرسمية للغات ( إنشاء جديد) بمركز الشهداء >

مضيفةً الي 3 مدارس ببركة السبع وهم مدرسة أحمد الشرقاوى الإبتدائية بهورين ( إحلال كلي) ومدرسة الشهيد حمدى صبرى المليجى الإبتدائية طوخ طنبشا ( توسعة) وجناح جديد بمدرسة الشهيد إسماعيل عمر بهورين ( توسعة) ، وكذا إفتتاح مدرسة الوحدة الإبتدائية بكفر السكرية ( إحلال كلي ) ومدرسة أ.د ثروت السراج للتعليم الأساسى بكفر حمام ( إنشاء جديد ) بمركز تلا ، بالاضافة الي 5 مدارس بمركز قويسنا وهم مدرسة كفر أبنهس للتعليم الأساسى ( إحلال كلي) ومدرسة عبد الحليم السكرى الإعدادية بكفر أبو الحسن ( إحلال كلي ) ومدرسة كفر أشليم للتعليم الأساسى ( إحلال كلي ) و مدرسة منشأة دملو الإعدادية ( إحلال كلي ) ومدرسة كناوة أبنهس ( إنشاء جديد)، فضلا عن إفتتاح 4 مدارس بمنوف وهم مدرسة عبد الرحمن حجر الإعدادية ببرهيم ( إحلال جزئي ) ، ومدرسة كفر السنابسة الإبتدائية الحديثة ( إنشاء جديد) ، ومدرسة عبد الواحد القارح للتعليم الأساسي بعزبة الرجائي ( إنشاء جديد ) ، مدرسة منوف للتعليم الأساسي ( توسعة ) ، وأخيراً مدرسة قلتي الكبري الإعدادية بالباجور ( إحلال جزئي ) .