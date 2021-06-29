ثماني سنوات على ثورة تصحيح المسار.. أين يقف المواطن الآن؟

تحقيق – رضا النصيرى

تحل اليوم الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التى نجحت في نقل مصر إلى مصاف الدول التي تسودها الاستقرار، والسؤال هنا اين يقف المواطن الآن بعد ثماني سنوات من الثورة وماذا تحقق له؟

فى البداية يقول عبد العاطى، بالمعاش ، إن أصحاب المعاشات رغم ما عانوا منه على مدار سنوات طويلة، إلا أنهم يعيشون حاليا أفضل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات، أخرها قرار زيادة المعاشات، والذى صدر منذ أيام، بصرف زيادات المعاشات الـ13% من أول يوليو المقبل، ليصبح أقصى زيادة للمعاش 1053 جنيها، وأقل زيادة للمعاش 117 جنيها، وهم لأصحاب الحد الأدنى للمعاش الذى يصل لـ900 جنيه ليكون معاشهم من أول شهر يوليو 1027 جنيها.

بينما يرى ” محمد غنيم” ، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، بعد الثورة عبر عدة ملفات، كان أهمها ملف الإسكان والبنية التحتية، والذي استهدف في جانب كبير منه، على حد قوله، إنشاء مساكن لطبقات محدودي الدخل، ثم مشروع” تكافل وكرامة”، الذي اضطلعت عبره وزراة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع عدة جهات، بتنفيذ برنامجين للدعم النقدي، للفئات الأكثر فقرا في قرى الصعيد، والمناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة، وكذلك حملة القضاء على فيروس سي عبر برنامج علاجي شامل.

الاسعار

واتفقت معه ” صفاء دراز”، صيدلانية، ففى رأيها أن الأوضاع أصبحت بكل المقاييس أفضل مما كانت عليه من قبل، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد ينكر تحسن الأجور، وإن كانت مقارنة بالأسعار مازالت بسيطة، مطالبة بضرورة أن تولى الدولة اهتماما أكبر بالسيطرة على الأسعار وتقنينها، خاصة بعد نجاح خطواتها بشكل واضح فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للقوات المسلحة والتى تواجه جشع التجار،أصبحت فروعها منتشرة على مستوى المحافظات.

فيما تطالب ” نجلاء محمد”، موظفة بوزارة الصحة، باهتمام أكبر بملف التعليم، خاصة فى ظل وجود شريحة كبيرة من أولياء الأمور غير قادرين على متابعة وفهم كل مستجدات النظام الجديد وليس لديهم امكانيات مادية للتعامل معه، خاصة إذا كانت الاسرة لديها أكثر من طفل فى مراحل تعليمية مختلفة.

المشروعات القومية

على جانب اخر، ويرى” أحمد حسن”، مهندس مدنى ، أن الدولة نجحت فى تحقيق تقدم ملموس فيما يخص الطرق والكبارى، مشيرا إلى أن ما تحقق في مشروعات الطرق والنقل على مدار السنوات الماضية هو إنجاز أقرب ما يكون للإعجاز، لأن ما تم في قطاع البنية التحتية ومنها مشروعات النقل لم نكن لنحلم أن نشاهد نصف ما تحقق على أرض الواقع، موضحا أن الدولة أخذت على عاتقها الاهتمام بقطاع النقل وتطويره باعتباره دعما لمشروعات التنمية المستدامة، فضلا عن أن هذا القطاع خدمي يخدم حياة المواطن اليومية.

وأشار إلى أن المشروع القومي للطرق أضاف ما يقرب من 7000 متر طولي من الطرق الحرة والسريعة على مستوى الدولة وهو ما ساهم في توفير آلاف فرص العمل للمصريين وساهم في تقليل نسبة البطالة، أما على صعيد الطرق الداخلية بدأت الدولة في تطوير محاور مرورية داخل المحافظات وأدى إلى حلول مشاكل مرورية كانت موجودة، وشددت على أن المنظومة ينقصها الاهتمام بتطوير قطاع السكة الحديد من خلال إصلاح البنية الأساسية وتدريب العنصر البشري وشراء قطارات جديدة.

وتشاركه الرأى، ” صابرين دراز”، مهندسة زراعية، فتقول إن الدولة استطاعت فى السنوات القليلة الماضية أن تحقق خطوات معقولة فى ملف الزراعة وتبطين الترع وهو من المشروعات القومية التى تهم شريحة من المواطنين، ممن يعتمدون بشكل اساسى على الزراعة ، وان كانت هناك بعض اوجه القصور، التى من الضرورى النظر اليها خلال الفترة القادمة منها المناوبات الزراعية والدورات اضافة الى ملف دعم الاسمدة والمبيدات ، والذى يؤرق الفلاحين .

الاستقرار

من وجهة نظره يرى ” عادل الوكيل”، مدير عام بالتربية والتعليم، أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولى ايمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذى كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، حيث ترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدولة.