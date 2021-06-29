العلاقات الخارجية المصرية..ما أفسده الإخوان أصلحته سياسات ما بعد 30 يونيو

دكتور عبدالمنعم سعيد: مصر تنتهج سياسة خارجية تعبر عن مصالحها

إبراهيم الشويمي: مصر أهم ركيزة من ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

نورهان الشيخ: لدينا علاقات مع أمريكا ومنفتحين على الصين وروسيا

تحقيق أمل خليفة:

بعد مرور 8 سنوات على ذكرى 30 يونيو اتضحت كثير من الحقائق المتعلقة ببعض الملفات الخارجية التي أتلفها حكم الإخوان بشكل كبير مثل ملف “سد النهضة” كما ساعد حكم الإخوان على إثارة أطماع بعض الدول ذات الميول الاستعمارية والرغبة في إنشاء الإمبراطورية مترامية الأطراف كما شجع أيضًا رغبة بعض الدول الطامعة في دور مصر القيادي للمنطقة، وهذا علي الصعيد الخارجي أما على الصعيد الداخلي فحدث ولا حرج!

أكد دكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، تطور العلاقات الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن 30 يونيو كان لها دور مهم فى تحسين العلاقات الخارجية المصرية بعدما أصابها الشلل أثناء حكم جماعة الإخوان، فحاليا يوجد تنوع فى العلاقات الخارجية المصرية لأن فمصر لديها سياسة واضحة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، تحدد بدقة مصالحنا ونصرح بها، ومن ثم نطالب بإن تكون علاقتنا متوافقة مع هذه المصالح، وهذا أمر طبيعي فالوطن هو الأهم، ولكن عندما تكون الأطراف الأخرى هي التي تصر على أن تتخذ مواقف متعصبة ومتشددة وغير سليمة، بمنطق العلاقات الدولية القائمة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري، ففي هذه الحالة نحن نقف موقفا جادا مع هذه الدول، وهذا ما حدث مع تركيا وقطر، ولكن عندما غيرت الدولتان موقفهما، فنحن أيضًا ليس لدينا ما يمنع من أن نمد يدنا ونقول أهلًا وسهلًا، فمصر أساسًا تنتهج سياسة خارجية تعبر عن مصالحها.

“صراعات دائمة”

وتناول سعيد الحديث عن فرضية عدم حدوث ثورة 30 يونيو وما كانت ستؤول إليه علاقات مصر الدولية قائلًا كان وضع مصر السياسي الخارجي سيصبح مثل إيران، وكنا سنعيش في صراعات دائمة ومتعددة، علي جانب آخر إستمرار حكم الإخوان يعني مزيدا من الإرهاب وسيجمع حوله الدواعش والقواعد والتنظيمات التي على هذا الشكل، وكانت طبيعة مصر ستصبح مثل الدول التي تتخذ الدين سلاحا في السياسة الخارجية وفي تعريف أمنها القومي، وبالتالي مجلس الإرشاد سيكون عمله الأساسي مثل مجلس الوصاية الموجود في إيران، وأنا مِنْ مَنْ يعتقدون إن الإخوان كانوا متخذين إيران نموذجا يحتذي به وكان لديهم برنامج في 2007 يؤكد هذا، وعندما وضعوا دستور 2012م أخذوا بعض النصوص من الدستور الإيراني ووضعوها فيه.

“فضيحة عالمية”

واستطرد سعيد مؤكدًا هذا هو الحال الذي كانت ستصبح عليه مصر، فهم جزء رئيسي من أسباب تعقيد ملف سد النهضة أو على الأقل هم أعطوا فرصة كبيرة لأثيوبيا في تعنتها، فإذا كان لابد لمصر من اتخاذ قرار ونهج محدد فيما يتعلق بالسد فكان يجب أن يُتخذ في ذلك الوقت، أما حكاية عَقدهم المؤتمر التلفزيوني الذي أُذيع على الهواء، فهذا التصرف تسبب لنا في فضيحة عالمية وحرض ضدنا الرأي العام العالمي “دولة بثقل مصر تتآمر على الهواء” على دولة أُخري وكل واحد يدلو بدلوه ويتبارى مع الآخر بمقترحات عدائية، فهذا أظهر مصر في صورة أقل كثيراً من مستوها الفعلي وأظهر مؤسساتها بشكل ضعيف، رغم إن العالم يعرف إن لدينا مؤسسات للسياسة الخارجية، والأمن القومي قوية في الأساس، ولكن عندما أُذيع المؤتمر على الهواء برئاسة رئيس الجمهورية وقتها كان فضيحة عالمية، واستخدمتها أثيوبيا ضدنا ومازالت تستخدمها حتي الآن فهم يعتبرون إن ما حدث هو الخط الأساسي للسياسة في مصر “الرغبة العدوانية في السياسة الخارجية.

“تطوير العلاقات”

وفي نفس السياق يقول السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دائمًا كان لها دور مهم في العالم العربي، وفي المنطقة بوجه عام دور سياسي وأقتصادي واجتماعي وثقافي على مدي العصور، فمصر قدمت من خلال مثقفيها ومن خلال خبرائها في شتى المجالات خبراتها إلي الدول العربية والأفريقية بشكل خاص.

فمصر أهم ركيزة من ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وثورة 30 يونيو هى تعبير عن إرادة الشعب المصري الذي يريد أن يحافظ على الهوية المصرية وتماسك الجبهة المصرية تمامًا والدولة الوطنية المصرية، وبناء عليه أدى الاستقرار إلى الاستمرار في المساهمة إيجابيًا في تطوير العلاقات مع الدول العربية.

واستطرد الشويمي قائلًا: مصر قامت بعد ثورة 30 يونيو بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في البلاد تطور ملحوظ تمامًا في علاقة مصر بالدول الأفريقية على أساس إن مصر جزء من أفريقيا وكثيرًا ما عملت وما زالت من أجل تطوير أفريقيا والدفع بها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا وثقافيا إلى الأمام، وهذا واضح جدًا من استقبال القاهرة لعدد من رؤساء الدول الأفريقة وزيارة الرئيس لعدد من الدول الأفريقية وخاصة الدول التى لم يسبق أن زارها رئيس مصري من قبل كل هذا من أجل تكوين رأي عام أفريقي، يتمتع بالتقدم الاقتصادي والسياسي في أفريقيا وخاصة بعدما راعت مصر ودفعت بتطوير العلاقة ليتم توقيع اتفاقية منطقة التجارة الدولية الحرة في ميامي في يونيو 2019م، من أجل ان تتقدم الدول الأفريقية وتستفيد من التقدم التكنولوجي الخارجي، لأن افريقيا تحتاج إلي التقدم التكنولوجي وإلى قفزة في التقدم الصناعي والزراعي، حتي لا تضطر إلى أن تصدر المواد الخام كما هي إلي الخارج، وتحقيق أقصي استفادة من فائض القيمة حتي تستفيد به الشعوب الأفريقية في إحداث نقلة نوعية في المجتمعات من حيث التكنولوجيا ومن حيث محاربة البطالة والإرهاب هذا هو الإطار العام للعلاقات المصرية الدولية.

“قائدة إقليميًا”

وأشارت دكتورة نورهان الشيخ أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى إن الإخوان كانوا سينزلون بمكانة مصر وتصبح مجرد دولة تابعة لتركيا وللسياسات التركية مثلها مثل أي دولة تابعة، ليس لها إرادة أو سياسة واضحة مصر التي ظلت طول عمرها دولة قائدة إقليميًا، ودولة كبيرة وفاعلة إقليميًا. للأسف الشديد مصر كانت ستصبح دولة حاضنة للإرهاب، فكما لاحظنا لقد حدث تدفق كبير جدا للعناصر الإرهابية في فترة حكم الإخوان، حتي عدد الإرهابيين في سيناء قد تضاعف، فكان يقال إن عددهم قبل ثورة 2011م أيام حكم مبارك بالعشرات أو بضع مئات الآن تضاعفوا في فترة حكم الإخوان إلى آلاف وجميعهم من العناصر الإرهابية. وهذا أمر في غاية الخطورة.

وأضافت الشيخ قائلة فقدان أي استقلالية لمصر وفقدان أي رؤية للتنمية في مصر، كانت ستصبح دولة ضعيفة دولة فاشلة كانت ستصبح في وضع مختلف تمامًا عن ما هي عليه الآن شيء مرعب، حاليا الوضع مختلف مصر ما زالت دولة مهمة قائدة وفاعلة إقليميا لها مواقف وسياسات واضحة بتحافظ على أمنها القومي ومصالحها الوطنية استطاعت أن تتصدي للإرهاب بشكل قوي جدًا وليس للإرهاب فقط بل والتطرف علي المستوى الفكري في رؤية تنموية واضحة في رؤية لمستقبل مصر وتدير علاقتها الخارجية وتوظفها بالشكل الذي يخدم هذه الرؤية، فنحن لدينا علاقات مع أمريكا ونحرص على الحفاظ عليها لكن في نفس الوقت نحن منفتحين على الصين وعلى روسيا، ووصل الأمر إلى إننا أصبحنا بننفتح على دول آسيوية عمرنا ما انفتحنا عليها من قبل مثل سنغافورة وفيتنام وهذه دول مهمة جدا في التوقيت الحالي لأن القرن الأسيوي وآسيا هي مركز الثقل الاقتصادي في العالم حاليًا، فأصبح هناك رؤية وطنية مصرية تحرك السياسة الخارجية.

“الدرك الأسفل”

وفي نفس السياق، أضاف السفير أحمد والي، مساعد وزير الخارجية الأسبق قائلًا: لو لم تكن ثورة 30 يونيو لكنا أصبحنا في الدرك الأسفل بين الدول لأن حكم الإخوان هو حكم رجعي متخلف لا ينظر إلا إلى مصلحته الخاصة، ومصر كانت ستصبح دولة متخلفة، و30 يونيو أعادت الروح إلى مصر من خلال ثورة شعبية شاركت فيها جميع طبقات الشعب المصري بإجماع من كافة الشعب وطوائفه على رفض إستمرار الإخوان فهي تعبر عن إرادة شعب والجيش ساند رغبة الشعب وإرادته الحرة.

وأضاف والي قائلاً أعداء مصر كانوا يتمنون استمرار حكم الإخوان، لأنه سيحقق لهم أحلامهم وأطماعهم فيها ولكن بعد 30 يونيو ارتفعت قيمة مصر بعدما عرف العالم إن الشعب المصري صاحب إرادة ويرفض التخلف والرجعية والتقهقر إلى الوراء والعالم كله شهد هذا الموقف ومن لم يقدر موقف مصر في البداية بعدما رسخت الأمور ووضح دور مصر أصبح لها تقدير كبير جداً.