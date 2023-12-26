فى ثانى أيام الجولة الـ«10» من دورى nile.. زعيم الثغر فى مواجهة فاركو

على استاد الإسكندرية، وفى السابعة مساء اليوم «الثلاثاء»، يلتقي الاتحاد السكندري مع فاركو، وهى المباراة الوحيدة اليوم، والتى تقام ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوري nile).

ويذكر أن الاتحاد السكندري، بقيادة مدربه طارق العشري، قد خاض 7 مباريات وله مباراتان مؤجلتان، وجمع 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل فى مثلها وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الاتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

فيما لعب فاركو الذي يقوده خالد جلال، 9 مباريات حصد خلالها 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 14.