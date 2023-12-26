تعرف على طريقة اختيار الـ«فيفا» لـ«32» فريقا للمشاركة في مونديال للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طريقة تحديد الأندية المتنافسة، على أول بطولة لكأس العالم للأندية فى ثوبها الجديد، والتي من المنتظر أن تضم 32 فريقا، والتى ستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ونشر الفيفا صورا توضح كيفية اختيار الفرق المشاركة، حيث يمكن للأندية الحصول على مكان من خلال منافستها الرئيسية للأندية بإحدى الطريقتين، التتويج كأبطال، أو من خلال ترتيبهم، على أن يتم اكتساب النقاط من خلال النتائج والتقدم في تلك المنافسة.

وبالنسبة لمشاركة النادي الأهلي المصري في مونديال الأندية بشكلها الجديد، فستتم على أساس أنه بطل نسخة دوري أبطال إفريقيا لنسختي 2021،2022.

كما كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الـ«فيفا» للعبة، عن قائمة الأندية التي ضمنت تأهلها مباشرة إلى بطولة كأس العالم للأندية، وهى تضم كلا من: الوداد المغربي من إفريقيا حتى الآن، الهلال السعودي، وأوراوا الياباني عن آسيا، ريال مدريد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي عن أوروبا.

كما وسيضم النظام الجديد 12 فريقا أوروبيا في المونديال، و4 من إفريقيا و4 من آسيا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى 6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، مع وجود فريق ممثل للبلد المضيف.

ويذكر أن نسخة كأس العالم 2023، والتى أقيمت لآخر مرة بالنظام القديم، فقد فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقبها منذ عدة أيام للمرة الأولى في تاريخه.