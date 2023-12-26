إنجاز جديد وأرقام جديدة فى انتظار صلاح الليلة أمام مضيفه بيرنلي

فيما يحل ليفربول ضيفا على بيرنلي اليوم «الثلاثاء»، على ملعب «تيرف مور» ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد «الفرعون» المصري محمد صلاح جناح ليفربول لتحقيق رقم جديد مع «الريدز» في البريميرليج.

وينتظر أن يشهد لقاء الليلة رقما قياسيا جديدا لصلاح، الذي يحتاج تسجيل هدف لتحقيق إنجاز جديد بقميص «الريدز».

وذكر الموقع الرسمي لليفربول فإن صلاح يحتاج هدفا من أجل الوصول إلى 150 هدفا، حيث سجل صلاح 149 هدفا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال 263 مباراة وصنع 69 آخرين، ويسعى إلى أن يصبح خامس لاعب من ليفربول يصل إلى 150 هدفا في البريميرليج.

وقد تعادل ليفربول في آخر مباراتين مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1) على الترتيب، ليحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، خلف “الجانرز” المتصدر، بنقطة واحدة، ويسعى «الريدز» فى مباراة الليلة إلى خطف الصدارة.

ويذكر أن محمد صلاح، قد شارك فى 9 مواجهات سابقة بقميص الريدز أمام بيرنلى بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدف وحيد، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وعلى مستوى النتائج، حقق النجم المصرى 6 انتصارات مع ليفربول ضد بيرنلى فى البريميرليج، بالإضافة إلى تعادلين وتلقى هزيمة واحدة.